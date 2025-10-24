酒場詩人・吉田類さんが全国の低山をめぐる、NHKの人気番組「にっぽん百低山」。第1弾、第2弾の好評に応え、「三合目」をお届け。今回、類さん自らセレクトした山は40座。「一合目」「二合目」合わせて100座達成！40座それぞれの、山と人々が紡ぐ物語を豊富なビジュアルで楽しめます。※『NHKにっぽん百低山 吉田類の愛する低山30三合目』より、転載 もういちど初心に… 低山の魅力に憑りつかれて登頂すること130座を超え