事故を起こしたときにとるべき措置とは？大阪府警は2025年10月、自転車でひき逃げをしたとして、東大阪市に住む24歳のアルバイトの女を道路交通法違反（救護義務違反）などの疑いで逮捕しました。自転車でも、飲酒運転やひき逃げは重大な交通違反です。女は逃走した理由について「酔っていて早く休みたかった」などと話しており、ネット上では怒りの声が挙がっています。自転車も事故後現場から逃走すれば「ひき逃げ」になりま