インタビューに応じる藤原帰一・順天堂大学特任教授＝2025年9月2日、東京都文京区、中崎太郎撮影 国際援助より「自国第一」。そう訴える政治家は、トランプだけでなく世界で増えています。国際政治学者の藤原帰一さんは、援助をめぐって起きている現実は、「米国不在」の国際社会へ世界が転換する姿を映し出しているといいます。私たちはどこへ向かい、どう支え合えばよいのでしょうか。（聞き手・中崎太郎）トランプ政