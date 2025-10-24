なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。今流行りのアンチエイジング世の中には「アンチエイジング」と銘打った商品や療法が溢れている。胡散臭い代物から、本当に効果がありそうなものまで千差万別。素人にとっては判別しようがない。実際のところはどうなのか。まず、最近何かと話題のCBDを取り上げてみよう。CBDとは大麻草に含まれる成分のひと