なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。老けている人には筋肉が足りない若く見える人は、実年齢以上に肌がきれいだ。前章では血管の健康が重要であることを解説したが、実はいま、もうひとつ肌の若々しさを大きく左右する要素として、「筋トレ」が注目されているという。筋肉と肌の関係を研究している、ポーラ化成工業フロンティアリサーチセンタ