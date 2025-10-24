ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に敵地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日のメディアデーに出席。日米報道陣の取材に応じた。ブルージェイズの印象について「投手もブルペンを含めて総合力が高いチームだと思うので、手ごわい相手だと思いますけど、自分たちの野球をできるように集中したいと思います」。第１戦では新人右腕イエサベージと初対戦。「まず