月の「売り上げ」は3億円電話を使った特殊詐欺には約3年前から従事してきました。最初の月の「売り上げ」（＝被害金額）が9000万円。その後は一度も1億円を切ったことがなく、月に2億〜3億円の「売り上げ」をコンスタントに上げてきました。1回あたりの（被害）金額が3000万円を上回らないと、燃えない体質になってしまいましたよ（苦笑）。東南アジアを拠点にした特殊詐欺への日本人の関与が続々と明らかになっている。その多くは