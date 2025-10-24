いよいよ気温も下がり、寒くなってきたこの季節。部屋の中でゆっくり読書でも過ごしてみては？おすすめの新刊4冊を紹介する。 『神さまショッピング』角田光代／新潮社／1760円 "神さまに会いに行く"がテーマの短編集。アジアの非贅沢旅をよくしていた角田さん自身の体験が描写に反映されている。17年を経てミャンマーを再訪する「私」の変化、インド旅行中、精神世界に目覚めた夫の一言で黒い感情にのまれる奈保美