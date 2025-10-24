自由民主党の高市早苗総裁が日本の憲政史上初の女性首相となったが、その一週間前までは、政権交代が起きて国民民主党の玉木雄一郎代表が首相になるのではないかと大きな注目を集めていた。ところが、玉木氏の煮え切らない言動に、盛りあがっていた雰囲気は少しずつしぼみはじめ、落胆に変わっていった。政治と選挙の取材を続けるライターの小川裕夫氏が、玉木雄一郎内閣はなぜ幻に終わったのかについて分析する。【写真】黒歴史