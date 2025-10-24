日銀総裁が迎えた試練金融緩和と財政拡張というアベノミクスの継承を訴える高市早苗政権の誕生で、日銀は植田和男総裁の下で進めてきた金融政策の正常化路線の見直しを迫られている。「デフレでなくなったと安心するのは早い」「金融政策の方向性は政府が決める」などとする高市氏の相次ぐ発言は、金融引き締めを牽制したものだ。植田日銀が描いていた、10月末の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るシナリオは一気に吹き飛び、