移籍後初ゴールを挙げたフライブルク（ドイツ）の鈴木唯人（左）＝23日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州リーグは23日、各地で1次リーグ第3戦が行われ、フライブルク（ドイツ）の鈴木唯人がホームのユトレヒト（オランダ）戦で前半20分に先制点を挙げた。移籍後初ゴールで、後半30分まで出場した。チームは2―0で勝ち、勝ち点7とした。上田綺世が後半36分まで出場したフェイエノールト（オランダ）はパナシナ