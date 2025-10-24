◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、西武は本指名・育成合わせて13人を指名しました。ドラフト1位は明治大学の捕手、小島大河選手を単独指名。事前に1位指名を公表していましたが、公言通りとなりました。担当スカウトは「バットコントロールが魅力の打てる捕手です」と評価し、小島選手は「素晴らしいピッチャーの方々がたくさんいるなっていう印象と、バッターが育つ土壌ができているチーム