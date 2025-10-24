タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、24日に放送される。今回のゲストは、プロ車いすテニスプレーヤー・小田凱人。9歳のときに骨肉腫を発症し、入院中に見た国枝慎吾選手のロンドンパラリンピックをきっかけに、10歳で車いすテニスを始める。15歳でプロ転向し、17歳で全仏オープンを制してグランドスラム初優勝。2024年のパリパラリンピックでは