プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、広島は本指名・育成を合わせて9選手を指名しました。ドラフト1位での指名となったのは、仙台大・平川蓮選手。1回目の入札では最多3球団での競合となった創価大・立石正広選手を指名しクジを外しましたが、2回目の入札では日本ハムとの競合のすえ、平川選手のクジを引き当てました。平川選手の魅力について広島は「走攻守三拍子揃った、身体能力が高いスイッチヒッターの大型外野手」と評価し