250の4気筒開発後もZZ-Rは180°ツインで牙城を守る！ カワサキは1990年に最速フラッグシップのリーダーZZR1100を筆頭に、400ccから250ccまでZZ-Rシリーズをラインナップしてみせた。中でも末弟に位置づけられるZZ-R250（のちにカワサキはハイフンを入れないZZRと表記を統一）は、国内250ccクラスにツーリングスポーツという400cc以上でなければ定着しないカテゴリーをユーザー