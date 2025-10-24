「一見、特徴も華もない人事に見えるが、高市総理なりの意図も透けて見えるし、よく練られた人事だ」21日に発足した高市内閣の顔ぶれを見て、自民党のベテランの閣僚経験者は高く評価する。憲政史上初の女性総理となるこの内閣はどこに向かうのか？ 組閣の舞台裏をジャーナリストの長島重治氏が取材した。 【画像】「財務省恐竜番付」で「前頭１」として番付されたこともある閣僚 「財務省恐竜番付」で前頭１&