現在53歳ながら現役選手として未だ記録に挑戦し続けているレジェンド・葛西紀明氏。選手として転機となったのが彼が30代のころ出会ったフィンランド式のトレーニングだという。集中するときは集中し、休むときはしっかり休む。心身ともに飛躍的な成長に繋がったトレーニング方法にはアスリートでなくても実践したいヒントがあふれている。【画像】葛西選手もフィンランドで楽しんだ犬ぞり書籍『限界を外す レジ