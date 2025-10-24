国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の初日が終了。19歳のルーキー・中村心が5連続を含む7バーディ・1ダブルボギーの「67」をマーク。現在メルセデス・ランキング78位と、シード獲得には上位フィニッシュが求められるなかで、首位と1打差の3位タイと好発進を決めた。そんな中村のスイングをプロコーチの平尾貴幸が解説する。【連続写真】バックスイングで閉じたフェースがインパクトで開いてる！中村心の豪