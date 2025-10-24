臨時国会は、政府・与党が序盤から日程確保に苦心する異例ずくめの展開となっている。少数与党下では野党への配慮が欠かせず、与党は今後も厳しい国会運営を強いられそうだ。高市首相は２３日の臨時閣議で、２４日に行う所信表明演説案について、閣僚らと協議するなど最後の調整を進めた。政権発足直後の所信表明演説には一定の準備が必要なため、石破内閣は３日前、岸田内閣と菅内閣ではそれぞれ４日前に与野党が合意していた