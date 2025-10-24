ロシアのプーチン大統領は23日、アメリカによる新たな制裁について「非友好的な行為だ」と非難しました。プーチン大統領：明らかにロシアに対する非友好的な行為だ。プーチン大統領は、新たな制裁が「非友好的な行為で、回復し始めた米露関係を損なうものだ」と述べ、アメリカの対応を非難しました。ただ、制裁の影響については「一定の損失はあるものの、決定的な打撃を与えるものではない」としています。また、中止になった米露