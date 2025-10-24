狂言師の野村萬斎さんの長女で、TBSアナウンサーの野村彩也子さん（28）が2025年10月16日、自身のインスタグラムを更新。ホルターネックのトップスをまとったオフショットを披露した。「この間までノースリーブだったのにな〜」野村さんは、「すっかり涼しくなってきたこの頃この間までノースリーブだったのにな〜」といい、8枚の写真を投稿。また、「ポテトを頬張る毎日」といい、「肌寒くなると温もりを欲するのか お芋が食べ