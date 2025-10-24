10月23日(木)の夜、愛知県春日井市のアパートで火事があり3人が病院に搬送されました。搬送時いずれも意識はあったということです。 10月23日(木)午後6時半ごろ春日井市味美白山町にある2階建てのアパートで火事がありました。消防によりますと、火はおよそ1時間45分後に消し止められましが、住人である男性2人と女性1人が病院に搬送されました。3人のけがの程度は分かっていませんが、搬送時にはいずれも意識はあっ