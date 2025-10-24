日本の国際的バレリーナの草分けで、70年以上の舞踊歴を持つ森下洋子。森下が主演する松山バレエ団「くるみ割り人形」公演が11月15日（土）、フェスティバルホール（大阪市北区）で開かれる。開催を前に、森下が作品に込めた思いなどについて話した。バレエ団（東京都港区）の「くるみ割り人形」は1982年に初めて上演され、今年で44年目。初演以来、森下は毎年、主人公の少女クララを務めている。可憐な容姿と繊細な表現で「は