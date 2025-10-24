日本の暦「二十四節気（にじゅうしせっき）」は、1年を24の季節に分け、自然の変化に寄り添って暮らすための指針です。昔の人々はこの節気を目安に、衣替えや農作業、体調の整え方を決めていました。現代の私たちも、このリズムを知ることで季節をより快適に過ごすヒントを得られます。今回は、秋が深まる「寒露（かんろ）」と「霜降（そうこう）」について、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※