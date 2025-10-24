強引な舵取りに党内からは批判の声「こっち向いてくださ〜〜い」10月21日正午、運命の首班指名選挙を前に、高市早苗自民党総裁（64）は松島みどり氏（69）らに囲まれ、議会場前で写真撮影に興じていた。と、本誌カメラマンに気づくやなぜか「ゲッツ！」ポーズ（下写真）。勝利を確信していたのか、決戦直前とは思えないほどの余裕を見せた。その１時間半後、高市総裁は見事に憲政史上初の女性首相の座を射止めて見せた――。10月４