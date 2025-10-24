同じ仕事ぶりでも、なぜか給料や昇進に差がつく。そんな状況を生んでいるのは、日本企業が実績以上に「ある数字」を重視しているからだ。それがひいては、男女の賃金格差を広げる理由の1つにもなっているという。いまや看過できない、日本の評価制度のゆがみとは？※本稿は、大湾秀雄『男女賃金格差の経済学』（日本経済新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。長時間働ける男性が高収入職を独占しているクラウディア・ゴー