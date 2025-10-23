Image: サムスン 公式サイトには「Buy now」のボタンがありますが、日本での販売は未定です。未発表です。ついに出ました。Android印がつくXRヘッドセット「Galaxy XR」がSamsung（サムスン）から発表されました。本体部がApple Vision Proに似ているあたりはニコヤカな視線で見るとして、映像は綺麗（重要）、とても多機能（重要）、前側のディスプレイはない（多分重要）、それでいてApple