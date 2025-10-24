俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜後9：00）の第1話が、きょう24日に放送される。【場面カット】不敵な表情…容疑者となる有名俳優の増岡（渡邊圭祐）原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさ