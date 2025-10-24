トランプ米大統領（ロイター＝共同）、中国の習近平国家主席（新華社＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は23日の記者会見で、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と韓国で30日に会談すると発表した。第2次トランプ政権で米中首脳の対面会談は初めて。レアアース（希土類）の輸出規制や核軍縮、台湾情勢を含む安全保障分野などが議題に上る見通しで、緊張緩和につながるかどうかが焦点だ。トランプ氏は会談が