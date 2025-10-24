Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』第2話（毎週金曜後11：15）が24日に放送される。このほど第2話のあらすじ、場面写真が公開された。【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本