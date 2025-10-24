俳優の倉科カナが、24日放送のテレ東『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』（毎週金曜後8：00）に出演する。【番組カット】ブラックのミニスカ衣装で出演した倉科カナ倉科をゲストに迎え、『日本全国、こんな所でお宝探し・夢探し！スペシャル』を届ける。倉科も応援したくなったという「驚きの遠距離通学！なぜそんな遠くから通っているんですか？」では、東京都目黒区の学校から帰宅する学生に、別府ちゃん（