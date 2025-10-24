◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)健大高崎(群馬)の石垣元気投手と佐藤龍月投手が互いの思いを語りました。石垣投手はロッテからドラフト1位指名。今年の春のセンバツ甲子園では155キロを記録した剛腕は、夏のU-18侍ジャパンでも躍動。指名されたときは無表情でしたが、「いつも、監督さんから表情に出し過ぎるなといわれていた。なるべく感情を抑えて待っていました」と明かし、会見では「ホッとしています」と一言。プロ入り後