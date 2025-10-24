2025年12月に解散するアイドルグループ「#2i2」の奥ゆいが、「ヤングアニマルWeb」に登場した。【写真】圧巻ボディ！セクシーな挑発が混ざり合うグラビアを披露した奥ゆい明るくハジけるエネルギーと、ちょっぴりセクシーな挑発が混ざり合う“ギャルゆい”を届けている。奥は5月15日生まれ、奈良県出身。担当カラーは黄色で、趣味は「食べる、寝る、ライブ行く、ドラム叩く、楽器弾く」となっている。