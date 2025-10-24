2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。日本をW杯の舞台で世界を驚かせる勝利へと導いた両指揮官。ラグビーは2015年、当時世界ランキング3位・南アフリカからスポーツ史上最大の番狂わせとも言われる大金星を挙げました。■指揮官が語る歴史的勝利の裏側森保「チームがステップアップする過程を明確に描きながら、今の力からどうやって積み上げをして