巨人の阿部慎之助監督が23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、1位指名した竹丸和幸（鷺宮製作所）について言及した。ドラフト会議前に事前公表し、見事1本釣りに成功。阿部監督は「まあ抽選がなかったことだけでよかったですし、単独で指名できてよかったなと思います」と振り返った。竹丸の印象について阿部監督は「全てのボールが素晴らしいですし、まだまだ、伸びしろも感じますし、即戦