20年戦士の金魚運動マシン。写真映えさせるのは至難の業『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「金魚運動マシン」について語る。＊＊＊部屋の隅に、ずっと置きっ放しにしてある金魚運動マシンがあります。足を乗せると、左右にゆらゆらと揺れ、下半身から腰を揺さぶるあの健康器具です。引っ越しをするたびに「これは、さすがに捨て