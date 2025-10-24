見たことのない座り方で猫がこちらを見つめてきて…？まるで陸上選手が今にも走り出そうとしているような格好で座る猫のほほえましい光景は13万回を超えて表示され、8,400件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：見つめてきた黒猫→『まさかの座り方』で…】 謎のポーズ X（旧Twitter）アカウント『@UOOO_uni_oishi』に投稿されたのは、まん丸な目をした黒猫の男の子の「うに」ちゃんが、一風変わった座り方を