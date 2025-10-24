KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOURLAST GIGS OVERRIDE 氷室京介のライブ活動休止から10年の節目に行われるフィルムコンサートツアー「LAST GIGS OVERRIDE」の開催が決定した。唯一無二のロックヴォーカリスト、氷室京介が2016年に行った4大ドームツアー「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」での圧倒的なパフォーマンスを、20年以上にわたり氷室京介のライブ映像を撮影、編集してきた映像監督Higuchinskyの渾身の編集による