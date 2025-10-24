2025年8月にアメリカのラスベガスで開催された世界最大級のセキュリティイベント・DEF CON 33で、量子コンピューティングおよびサイバーセキュリティの第一人者として知られるコンスタンティノス・カラギアニス氏が、「ポスト量子パニック：暗号解読はいつ始まるのか、検知は可能か？」というプレゼンテーションを実施しました。DEF CON 33 - Post Quantum Panic: When Will the Cracking Begin, & Can We Detect it? - K Kara