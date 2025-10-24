◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ドラフト報道に携わって２０年以上になるが、これほど予測困難な“運命の日”は初めてだった。注目のスタンフォード大・佐々木麟太郎にはソフトバンクとＤｅＮＡが敢然と１位指名し、抽選の末にソフトバンクが交渉権を獲得した。ここ数日、各球団のスカウトの間では「行く球団があっても不思議ではない」とのうわさが流れていたが、入団