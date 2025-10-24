ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。今季限りで退任した吉井監督にも言及し、ＰＳは守護神として活躍する右腕は「自分のパフォーマンスをしっかり出して活躍することが１番だと思うので、本当にそこに集中して、やるだけかなと思います」と、恩返しを誓った。吉井氏は