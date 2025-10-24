東京オリンピックのスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した野中生萌が、大舞台で圧巻の登りを見せた。プレー中は“クールビューティー”な表情を崩さなかった野中だが、完登直後には一変して安堵の表情を浮かべた。【映像】クールビューティーな表情が一変した瞬間世界のトップクライマーが集結する国別対抗戦「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。初日には『ボルダー』と『リード』