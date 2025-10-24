欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間の10月25日にイタリア女子代表、29日にノルウェー女子代表と国際親善試合で対戦。この2試合に向けた予想布陣をまとめた。【映像】衝撃！ 長谷川唯が「神トラップ」の瞬間23名を招集したニルス・ニールセン監督は、メンバー発表会見で「ここからは、第2フェーズに入る。選手を知る段階から、より結果を求める段階に入る」と明言。就任後の10試合は4−3−3シス