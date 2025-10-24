解散した「TOKIO」の国分太一（51）が23日、コンプライアンス（法令順守）違反を理由に出演番組を降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして日弁連に人権救済を申し立てた。同日、都内で代理人を務める菰田優弁護士が会見を行い、国分の近況や日本テレビ側とのやりとりについて説明した。申立書によると、国分が日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を告げられた6月18日、新たなプロデューサーへのあいさつという