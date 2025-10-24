◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）オリックスに外れ１位で指名された延岡学園・藤川敦也投手（１８）は予想を上回る高い評価に驚きを口にした。「ビックリとうれしさが入り交じっています。ビックリが一番です」。この日は１８歳の誕生日。人生で最もうれしいバースデーになった。福岡・飯塚市出身。最速１５３キロの質の良いストレートが持ち味の右腕。憧れの選手に挙げ