女優の川口春奈（30）が23日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後7・54）に出演。人生最大の忘れ物を明かした。スタジオトークで「人生最大の忘れ物」について聞かれた川口は「学生の時に週に2回ぐらい九州から東京に通ってた」と東京に通っていた時に忘れてしまったものが人生最大とした。当時は「直行便もないし本当に大変で」と移動だけで相当な疲労だった。移動に加えて仕事も多忙だった