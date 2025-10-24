乃木坂46松尾美佑（21）が23日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日発売の40枚目シングルが最後に参加するシングルとなる。活動期間は12月31日までで、卒業後は芸能活動も引退するという。「40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と記し「今が一番、ここにしがみつきたいくらい私は幸せで楽しいと気付けました。それと同時に、私がここに居てできることはもう全てやり切ったなと心の底から