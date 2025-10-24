23日夕方、鮭川村の県道で車同士が正面衝突する事故があり、軽トラックを運転していた74歳の男性が死亡しました。23日午後5時半すぎ、鮭川村川口の県道で軽トラックが対向車線にはみ出し、前から来た乗用車と正面衝突しました。この事故で軽トラックを運転していた真室川町川ノ内の農業・斉藤幹夫さん（74）が病院に運ばれましたが、およそ1時間半後、外傷性大動脈破裂のため死亡しました。また、乗用車を運転していた２３歳の男性