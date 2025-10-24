◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ソフトバンクは本指名・育成合わせて選手13人を指名しました。ドラフト1位で指名したのは、アメリカ・スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手。DeNAとの2球団競合になりましたが、城島健司CBO(チーフベースボールオフィサー)が引き当て交渉権を獲得しました。2位では地元・九州共立大のマックス152キロ右腕・稲川竜汰投手を指名。3位はサイドからマックス14