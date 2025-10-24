2025年中国水素エネルギー産業大会が22日、広東省仏山市で開催された。大会のテーマは「イノベーションが導く水素チェーンのグローバル化」で、国内外の水素エネルギー分野の専門家や業界リーダーが集まり、水素の製造・貯蔵・輸送・利用といった全産業チェーンの発展、技術イノベーション、多様な応用シナリオ、そして世界的な供給体制などのテーマを巡って水素エネルギー産業の質の高い発展経路を共に探った。中国新聞網が伝えた